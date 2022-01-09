Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине выявили 2810 случаев коронавируса за сутки

09 января 2022, 08:24

В Украине выявили 2810 случаев коронавируса за сутки

За субботу, 8 января, в Украине выявили 2 810 случаев заражения коронавирусом, что на 385 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 2 818 пациентов, умерли 75 человек. Вчера госпитализировали 840 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 702 473 человек. Из них выздоровели 3 511 269 пациентов, а умерли 97 239 человек.

Вчера вакцинировались 26 950 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 807 336 человек, из них получили первую дозу — 14 807 334 человека, получили две дозы — 13 968 123 человека. Получили дополнительную дозу — 6 101 человек, бустерную дозу — 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
все новости
08:24
В Украине выявили 2810 случаев коронавируса за сутки
18:09
Военный получил ранение вследствие обстрелов боевиков на Донбассе
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
16:43
С 8 января начали действовать штрафы за дискриминацию в рекламе о вакансиях
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
14:04
NYT сделала карту с российскими войсками на границе с Украиной
12:19
Советники Шольца и Макрона посетят Киев
09:11
Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
09:04
В Украине за сутки ковид обнаружили у 3195 человек
18:59
Макрон и Шольц инициировали встречу в Нормандском формате
18:15
Столтенберг вновь предостерег РФ от дальнейшей эскалации в Украине
17:20
Боевики стреляли из гранатометов, без потерь
16:38
Макрон анонсировал третий за несколько недель разговор с Путиным
14:46
От COVID-19 скончались еще 4 человека на Луганщине
13:38
ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция