В Украине выявили 2810 случаев коронавируса за сутки

За субботу, 8 января, в Украине выявили 2 810 случаев заражения коронавирусом, что на 385 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 2 818 пациентов, умерли 75 человек. Вчера госпитализировали 840 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 702 473 человек. Из них выздоровели 3 511 269 пациентов, а умерли 97 239 человек.



Вчера вакцинировались 26 950 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 807 336 человек, из них получили первую дозу — 14 807 334 человека, получили две дозы — 13 968 123 человека. Получили дополнительную дозу — 6 101 человек, бустерную дозу — 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.