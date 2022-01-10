«Россия приставила пистолет к голове Украины». Блинкен заявил о сложностях в переговорах с Москвой

Достижение прогресса в переговорах США и России видится сложным из-за агрессивной политики США в отношении Украины. Такое мнение накануне американо-российских переговоров в Женеве высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC News.



Он полагает, что на переговорах России с Западом, которые состоятся на этой неделе, вряд ли будут прорывы. По словам Блинкена, Москва озвучит свои озабоченности, а Вашингтон — свои.



«Очень сложно представить, что это [прогресс] происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 тысяч солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки», — подчеркнул глава Госдепа.



По словам Блинкена, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.



Госсекретарь США также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый — диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй — конфронтация и «масштабные последствия» для России, если она снова начнет агрессию.

Накануне, 9 января, в Женеве состоялись предварительные переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Основная часть дискуссии состоится в понедельник, 10 января. Кроме того, обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января — на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.