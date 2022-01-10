Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Россия приставила пистолет к голове Украины». Блинкен заявил о сложностях в переговорах с Москвой

10 января 2022, 10:24

«Россия приставила пистолет к голове Украины». Блинкен заявил о сложностях в переговорах с Москвой

Достижение прогресса в переговорах США и России видится сложным из-за агрессивной политики США в отношении Украины. Такое мнение накануне американо-российских переговоров в Женеве высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC News.

Он полагает, что на переговорах России с Западом, которые состоятся на этой неделе, вряд ли будут прорывы. По словам Блинкена, Москва озвучит свои озабоченности, а Вашингтон — свои.

«Очень сложно представить, что это [прогресс] происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 тысяч солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки», — подчеркнул глава Госдепа.

По словам Блинкена, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.

Госсекретарь США также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый — диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй — конфронтация и «масштабные последствия» для России, если она снова начнет агрессию.

Накануне, 9 января, в Женеве состоялись предварительные переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Основная часть дискуссии состоится в понедельник, 10 января. Кроме того, обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января — на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Энтони Блинкен
Прочее
США-Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области
21:41
Главные новости Донбасса за неделю
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
все новости
10:24
«Россия приставила пистолет к голове Украины». Блинкен заявил о сложностях в переговорах с Москвой
09:55
На Донетчине после выходных зафиксировали минимальное количество заболевших ковидом
09:30
Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области
08:50
На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного
08:43
США и Россия провели предварительные переговоры по безопасности в Женеве
08:12
Менее двух тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
21:41
Главные новости Донбасса за неделю
17:12
Боевики стреляли возле Катериновки и Попасной из запрещенного вооружения
16:58
Россия угрожает безопасности всей Европы: Боррель подвел итоги визита на Донбасс
15:53
На Донетчине удвоилось суточное количество заболевших коронавирусом
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
14:46
На Луганщине за сутки 13 человек заболели ковидом, двое умерли
13:57
Невмешательство в дела Украины: США озвучили свои позиции перед переговорами с Россией
12:58
По аналогии с Южной Остией и Абхазией: В Госдуме РФ подготовили проект постановления о признании «Л-ДНР»
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция