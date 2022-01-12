Дело о поставках угля из ОРДЛО: Сергея Кузяру выпустили под домашний арест

Печерский районный суд Киева принял решение выпустить из СИЗО бизнесмена и экс-советника министра энергетики Сергея Кузяру, который является подозреваемым в деле о поставках угля из неподконтрольных районов Донбасса, передает «Бабель».



Эту информацию изданию подтвердил его адвокат Дмитрий Безмаль.



Суд рассматривал вопрос о продлении содержания под стражей Сергея Кузяры, но отказал в этом, и он был освобожден в зале суда.



Бизнесмена отпустили под домашний арест. Адвокаты пока не знают, какой срок домашнего ареста определил суд, это будет указано в полном тексте решения суда.

Сергея Кузяру взяли под стражу в сентябре 2021 года, был назначен залог в сумме 500 миллионов гривен. Его подозревают в причастности к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса на 1,5 миллиарда гривен. По данным следствия, Кузяра являлся одним из ключевых участников схемы и непосредственно вел переговоры с представителями группировок «Л-ДНР», контролировал погрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской сторон. Перед арестом Кузяру экстрадировали из Турции в Украину.



В декабре 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» шахт. В октябре по этому уголовному делу подозрение получил нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, он находится под домашним арестом.



20 декабря Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.