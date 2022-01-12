Ермак обсудил с советником Байдена работу в Нормандском формате

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили работу Нормандского формата, рассказал руководитель Офиса Президента.



«Продолжили регулярный диалог с Джеком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации», — написал Ермак.



Он добавил, что во время переговоров они отметили важность продолжения работы формата Нормандской четверки.

Продовжили регулярний діалог з @JakeSullivan46. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4. Цінуємо незмінну підтримку. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 12, 2022