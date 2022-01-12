Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак обсудил с советником Байдена работу в Нормандском формате

12 января 2022, 23:33

Ермак обсудил с советником Байдена работу в Нормандском формате

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили работу Нормандского формата, рассказал руководитель Офиса Президента.

«Продолжили регулярный диалог с Джеком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации», — написал Ермак.

Он добавил, что во время переговоров они отметили важность продолжения работы формата Нормандской четверки.

Читайте также:

В Кремле ответили на инициативу Зеленского по новой встрече «нормандской четверки»

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак Джейк Салливан
Прочее
Нормандский формат США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
12:48
«ДНР»: Почти 300 заболевших ковидом за сутки
11:26
Внутренние кровотечения и хронические боли. Мать и сын три года находятся в плену «ДНР» без надлежащей помощи
09:33
«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19
09:17
Шесть человек пострадали в ДТП в районе «Донбасс Арены» в Донецке
все новости
23:33
Ермак обсудил с советником Байдена работу в Нормандском формате
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
21:57
Зеленский поручил добиться регулирования активов олигархов за рубежом
20:48
В ГБР заявили, что рассчитывают на избрание меры пресечения Порошенко 17 января
20:46
США раскрыли суть санкций против Путина и его окружения в случае вторжения в Украину
20:23
Выполнение Минских соглашений: В России назвали условия для деэскалации вокруг Украины
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:54
Дело о поставках угля из ОРДЛО: Сергея Кузяру выпустили под домашний арест
19:23
В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии
19:14
На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
18:37
В США обнародуют проект санкций против России на случай ее вторжения в Украину — СМИ
18:33
На Луганщине задержали патрульного, торговавшего амфетамином
18:27
Некоторые предложения РФ неприемлемы, по другим диалог возможен — Госдеп
17:57
Программу энергоэффективности для прифронтовых громад продлили на 2022 год
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция