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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января

13 января 2022, 23:03

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 94 человека, умерли двое.

В отдельных районах Луганщины зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли от осложнений 3 ранее заболевших, а выздоровели 28 пациентов. 

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 354 новых случаях инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще семь пациентов.

В отдельных районах Донетчины за сутки выявили 235 случаев коронавируса. Выписаны после выздоровления 195 человек, а умерли два.

Политика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Кремля есть новый план по Украине. В интервью «Украинской правде» Данилов высказал мнение, что план российского президента Владимира Путина предполагает собой внутреннюю дестабилизацию в стране.

Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной после двух раундов дипломатических переговоров с США на этой неделе. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Уенди Шерман, передает CNN.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что посетит Украину, в частности и восточную часть. Это будет его первая поездка в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Права человека

В Международном комитете Красного креста (МККК) отмечают важность обеспечения возможностей встреч жителей Донбасса, родственники которых проживают по разные стороны от линии соприкосновения.

Общество

Бывший «замминистра информации ДНР» Владимир Пряхин, задержанный в феврале прошлого года в Киеве, сбежал на неподконтрольную территорию. Этот факт стал известен 12 января в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, сообщает общественная организация «Медийная инициатива по правам человека».

Боевые действия

13 января стало известно, что украинский военнослужащий на Донбассе получил боевую травму в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Военнослужащий находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

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