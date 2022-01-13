По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено
98 новых случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 94 человека, умерли двое.
В отдельных районах Луганщины зарегистрировали
50 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли от осложнений 3 ранее заболевших, а выздоровели 28 пациентов.
В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили
о еще 354 новых случаях инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще семь пациентов.
В отдельных районах Донетчины за сутки выявили
235 случаев коронавируса. Выписаны после выздоровления 195 человек, а умерли два.Политика
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Кремля есть новый план по Украине. В интервью «Украинской правде» Данилов высказал
мнение, что план российского президента Владимира Путина предполагает собой внутреннюю дестабилизацию в стране.
Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной после двух раундов дипломатических переговоров с США на этой неделе. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Уенди Шерман, передает
CNN.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил
, что посетит Украину, в частности и восточную часть. Это будет его первая поездка в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Права человека
В Международном комитете Красного креста (МККК) отмечают
важность обеспечения возможностей встреч жителей Донбасса, родственники которых проживают по разные стороны от линии соприкосновения.Общество
Бывший «замминистра информации ДНР» Владимир Пряхин, задержанный в феврале прошлого года в Киеве, сбежал
на неподконтрольную территорию. Этот факт стал известен 12 января в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, сообщает
общественная организация «Медийная инициатива по правам человека».Боевые действия
13 января стало известно, что украинский военнослужащий на Донбассе получил боевую травму
в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили
в штабе Операции объединенных сил. Военнослужащий находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.