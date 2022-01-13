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На Донбассе пострадал украинский военный в результате обстрела

13 января 2022, 08:31

На Донбассе пострадал украинский военный в результате обстрела

Вчера, 12 января, украинский военнослужащий на Донбассе получил боевую травму в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Военнослужащий находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

В сообщении также указано, что за минувшие сутки были зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. В одном из них боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Дважды незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону Причепиловки, используя ручные и станковые противотанковые гранатометы. Позиции украинских военных у Новозвановки были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ, не применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, подчеркнули в штабе.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что по состоянию на 7:00 13 января режим прекращения огня не нарушался.

Группировка «ДНР» заявила о 7 обстрелах своих позиций со стороны ВСУ за минувшие сутки. Утверждается, что обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Байрак, Горловки, Александровки, Новой Таврии, Саханки, Коминтерново.

Группировка «ЛНР» рассказала о трех нарушениях «режима тишины» за 12 января. Как сообщается, обстрелы зафиксированы в районе Донецкого и Молодежного.

В частности, «ЛНР» заявила, что в результате обстрела повреждено остекление одиннадцати окон многоквартирного жилого дома по улице Фурманова, 44, и повреждена хозяйственная постройка.

Трехсторонняя контактная группа  22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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