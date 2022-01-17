Данилов озвучил, сколько украинцев готовы встать на защиту страны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пять миллионов украинцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае вооруженной агрессии России. Такое заявление он сделал в комментарии программе «ТСН Неделя».
По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, чтобы россияне могли контролировать территорию Украины, им понадобится нахождение здесь не менее 1,5 миллиона военных.
«Есть вопрос: сколько граждан страны готовы взять в руки оружие? Пять миллионов граждан готовы идти защищать Украину», — уверен Данилов.
При этом он уточнил, если не будет внутренней дестабилизации в стране, то у России нет никаких шансов.
«Просто нуль», — подчеркнул секретарь СНБО.
Именно поэтому главная задача РФ на сегодня — внутренняя дестабилизация Украины, подытожил он.
В недавнем интервью Данилов заявил о наличии у Кремля нового плана по Украине, предполагающего внутреннюю дестабилизацию в стране. В путинские планы входит уничтожение Украины как государства и реконструкция советской империи.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 90% украинцев готовы защищаться от российской агрессии.