Данилов озвучил, сколько украинцев готовы встать на защиту страны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пять миллионов украинцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае вооруженной агрессии России. Такое заявление он сделал в комментарии программе «ТСН Неделя».



По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, чтобы россияне могли контролировать территорию Украины, им понадобится нахождение здесь не менее 1,5 миллиона военных.



«Есть вопрос: сколько граждан страны готовы взять в руки оружие? Пять миллионов граждан готовы идти защищать Украину», — уверен Данилов.



При этом он уточнил, если не будет внутренней дестабилизации в стране, то у России нет никаких шансов.



«Просто нуль», — подчеркнул секретарь СНБО.



Именно поэтому главная задача РФ на сегодня — внутренняя дестабилизация Украины, подытожил он.

В недавнем интервью Данилов заявил о наличии у Кремля нового плана по Украине, предполагающего внутреннюю дестабилизацию в стране. В путинские планы входит уничтожение Украины как государства и реконструкция советской империи.



Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 90% украинцев готовы защищаться от российской агрессии.