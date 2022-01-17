Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Данилов озвучил, сколько украинцев готовы встать на защиту страны

17 января 2022, 08:51

Данилов озвучил, сколько украинцев готовы встать на защиту страны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пять миллионов украинцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае вооруженной агрессии России. Такое заявление он сделал в комментарии программе «ТСН Неделя».

По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, чтобы россияне могли контролировать территорию Украины, им понадобится нахождение здесь не менее 1,5 миллиона военных.

«Есть вопрос: сколько граждан страны готовы взять в руки оружие? Пять миллионов граждан готовы идти защищать Украину», — уверен Данилов.

При этом он уточнил, если не будет внутренней дестабилизации в стране, то у России нет никаких шансов.

«Просто нуль», — подчеркнул секретарь СНБО.

Именно поэтому главная задача РФ на сегодня — внутренняя дестабилизация Украины, подытожил он.

В недавнем интервью Данилов заявил о наличии у Кремля нового плана по Украине, предполагающего внутреннюю дестабилизацию в стране. В путинские планы входит уничтожение Украины как государства и реконструкция советской империи.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 90% украинцев готовы защищаться от российской агрессии.

Еще по теме

События
Украина Донбасс Украина-Россия Алексей Данилов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:32
Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь
08:51
В Донецке умер глава районной «администрации» при «ДНР»
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
14:03
В Донецке горела многоэтажка: огонь уничтожил 7 квартир, есть погибший
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
13:58
РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка
13:12
«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
09:47
Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
все новости
11:27
У Байдена предупредили Россию по поводу кибератак на Украину
11:06
Порошенко прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения
10:39
Россия может разместить ядерное оружие возле Украины — NYT
10:32
Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь
10:19
ГБР: Порошенко пытались вручить вызов в суд в аэропорту, но он проигнорировал
09:23
Отремонтирован водогон в «серой зоне», который снабжает Торецк водой
09:22
Порошенко прилетел в Киев и отправится в суд
08:51
В Донецке умер глава районной «администрации» при «ДНР»
08:51
Данилов озвучил, сколько украинцев готовы встать на защиту страны
08:27
Сутки на Донбассе: Обстрел и ранение украинского военного
08:08
Пять тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
17:54
Боевики ранили военного на Донбассе
17:03
Бизнес-интересы не стоят новой кровавой войны в Европе — Кулеба
все новости
ВИДЕО
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15 января, 22:30
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция