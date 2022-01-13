Данилов назвал «новый план» Путина по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Кремля есть новый план по Украине. В интервью «Украинской правде» Данилов высказал мнение, что план российского президента Владимира Путина предполагает собой внутреннюю дестабилизацию в стране.



По словам секретаря СНБО, в планах Путина — уничтожение Украины как государства и реконструкция советской империи.



Данилов считает, что у президента РФ появится возможность «сделать свое черное дело» в том случае, если ситуация внутри самой Украины будет расшатана.



Секретарь СНБО уточнил, что если дестабилизации внутри страны не будет, то Путину придется приложить усилия для воплощения в жизнь поставленных в отношении Украины задач.



О плане Путина Данилов говорит следующее: «Он довольно прост, мы об этом говорим публично — это уничтожение нас как государства...». По его словам, оккупация Крыма, а затем части Донецкой и Луганской областей были организованы именно в таком порядке, чтобы появилась проблема на Донбассе, а на Крым внимания не обращали.



«Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что пора украинский вопрос уже решать», — считает Данилов.



Что касается сегодняшнего путинского плана, то он заключается во внутренней дестабилизации в Украине, подчеркнул он.

В конце декабря Данилов высказал мнение, что несмотря на стягивание российских войск к границам Украины, их количества недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение.