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Данилов назвал «новый план» Путина по Украине

13 января 2022, 09:27

Данилов назвал «новый план» Путина по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Кремля есть новый план по Украине. В интервью «Украинской правде» Данилов высказал мнение, что план российского президента Владимира Путина предполагает собой внутреннюю дестабилизацию в стране.

По словам секретаря СНБО, в планах Путина — уничтожение Украины как государства и реконструкция советской империи.

Данилов считает, что у президента РФ появится возможность «сделать свое черное дело» в том случае, если ситуация внутри самой Украины будет расшатана.

Секретарь СНБО уточнил, что если дестабилизации внутри страны не будет, то Путину придется приложить усилия для воплощения в жизнь поставленных в отношении Украины задач.

О плане Путина Данилов говорит следующее: «Он довольно прост, мы об этом говорим публично — это уничтожение нас как государства...». По его словам, оккупация Крыма, а затем части Донецкой и Луганской областей были организованы именно в таком порядке, чтобы появилась проблема на Донбассе, а на Крым внимания не обращали.

«Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что пора украинский вопрос уже решать», — считает Данилов.

Что касается сегодняшнего путинского плана, то он заключается во внутренней дестабилизации в Украине, подчеркнул он.

В конце декабря Данилов высказал мнение, что несмотря на стягивание российских войск к границам Украины, их количества недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение.

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