Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует немедленного освобождения из плена гражданина Украины Вячеслава Шаболды из плена группировки «ДНР».



Как сообщила Денисова, его незаконно удерживаемого в донецком СИЗО-5.

Вячеслав Шаболда

Шаболда — сирота. Его воспитывали бабушка и дедушка, которых он после начала вооруженного конфликта не смог оставить в Донецке.



Мужчину задержали 24 июня 2019 года на месте работы, в одном из донецких отелей. По словам коллег, его забрали сотрудники «МГБ».



Родственники несколько дней были заняты поисками Вячеслава. О точном местонахождении стало известно от освобожденных из плена гражданах Украины.



Первые пять месяцев Шаболда находился в тюрьме «Изоляция», где ему вырвали зубы, избивали, применяли электрический ток, угрожали убить детей. На момент задержания его сыну было 2 года, а дочери — 3 месяца, отмечает Денисова.



В ноябре 2019-го Вячеслава перевели в донецкий СИЗО-5.



Мужчину обвиняют в «шпионаже», а досудебное следствие продолжается почти 3 года.



Шаболда жалуется на сильную головную боль. До ареста он состоял на учете у ангионевролога из-за сосудистой патологии мозгового кровообращения и лечил грыжу позвоночника. Сейчас никакой медпомощи он не получает, а лекарства, которые передает жена, до пленного попросту не доходят.



Такие действия в отношении Вячелава Шаболды — нарушение не только украинского законодательства, но и норм международного права, подчеркивает омбудсвумен.



Она обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Вячелава Шаболду, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медпомощью. Денисова также попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Шаболды, она требует его немедленного освобождения.