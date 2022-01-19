Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»

19 января 2022, 10:55

Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует немедленного освобождения из плена гражданина Украины Вячеслава Шаболды из плена группировки «ДНР».

Как сообщила Денисова, его незаконно удерживаемого в донецком СИЗО-5.

Вячеслав Шаболда

Шаболда — сирота. Его воспитывали бабушка и дедушка, которых он после начала вооруженного конфликта не смог оставить в Донецке.

Мужчину задержали 24 июня 2019 года на месте работы, в одном из донецких отелей. По словам коллег, его забрали сотрудники «МГБ».

Родственники несколько дней были заняты поисками Вячеслава. О точном местонахождении стало известно от освобожденных из плена гражданах Украины.

Первые пять месяцев Шаболда находился в тюрьме «Изоляция», где ему вырвали зубы, избивали, применяли электрический ток, угрожали убить детей. На момент задержания его сыну было 2 года, а дочери — 3 месяца, отмечает Денисова.

В ноябре 2019-го Вячеслава перевели в донецкий СИЗО-5.

Мужчину обвиняют в «шпионаже», а досудебное следствие продолжается почти 3 года.

Шаболда жалуется на сильную головную боль. До ареста он состоял на учете у ангионевролога из-за сосудистой патологии мозгового кровообращения и лечил грыжу позвоночника. Сейчас никакой медпомощи он не получает, а лекарства, которые передает жена, до пленного попросту не доходят.

Такие действия в отношении Вячелава Шаболды — нарушение не только украинского законодательства, но и норм международного права, подчеркивает омбудсвумен.

Она обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Вячелава Шаболду, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медпомощью. Денисова также попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Шаболды, она требует его немедленного освобождения.

Еще по теме

Места
Обмен пленными Донецк ОРДО пленные ДНР Вячеслав Шаболда

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
08:49
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и 43 заболевших
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
13:17
Миссия ОБСЕ не нашла утечки химикатов в Горловке
11:21
Денисова потребовала срочно освободить пленного Виктора Уткина из-за проблем со здоровьем
10:45
«ДНР» заявила о 289 новых случаях COVID-19. Умерли 18
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
18:18
ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко
все новости
13:31
В Украине сократили действие COVID-сертификата до 270 дней. Его можно продлить бустером
13:08
Жительнице Луганщины грозит до 10 лет тюрьмы за «референдум» 2014 года
13:03
Кремль отреагировал на предложение Эрдогана о переговорах Зеленского и Путина в Турции
12:52
США доставили в Украину еще миллион доз вакцины Pfizer
12:34
Коронавирус на Луганщине обнаружили еще у 215 человек, двое умерли
12:06
Потасовка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у суда в Киеве
12:02
В ЕС нет единства по поводу уровня агрессии РФ против Украины для введения санкций — FT
11:56
Кулеба и Боррель согласовали позиции по противодействию РФ в случае эскалации
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:58
На Донетчине зафиксировали еще почти 500 случаев коронавируса
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:55
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:49
Обстановка на Донбассе стала влиять на строительство АЭС в Финляндии
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция