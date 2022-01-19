Встреча политсоветников Нормандского формата может пройти до конца января — Ермак

Следующая встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» может пройти до конца января. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина».



По его словам, на этой встрече может обсуждаться привлечение представителей Германии и Франции к верификации режима прекращения огня на Донбассе.



«Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников Нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня», — сказал Ермак.

На заседании Трехсторонней контактной группы 9 декабря украинская сторона предложила расширить состав СЦКК за счет представителей Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат. Однако предложение было отвергнуто Россией.



Глава Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что по-прежнему рассчитывает получить ответ от РФ относительно включения в механизм верификации представителей Германии и Франции.