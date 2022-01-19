Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Встреча политсоветников Нормандского формата может пройти до конца января — Ермак

19 января 2022, 20:23

Встреча политсоветников Нормандского формата может пройти до конца января — Ермак

Следующая встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» может пройти до конца января. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина».

По его словам, на этой встрече может обсуждаться привлечение представителей Германии и Франции к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

«Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников Нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня», — сказал Ермак.

На заседании Трехсторонней контактной группы 9 декабря украинская сторона предложила расширить состав СЦКК за счет представителей Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат. Однако предложение было отвергнуто Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что по-прежнему рассчитывает получить ответ от РФ относительно включения в механизм верификации представителей Германии и Франции. 

Читайте также:

Блинкен прокомментировал участие США в Нормандском формате 

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
08:49
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и 43 заболевших
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
13:17
Миссия ОБСЕ не нашла утечки химикатов в Горловке
11:21
Денисова потребовала срочно освободить пленного Виктора Уткина из-за проблем со здоровьем
10:45
«ДНР» заявила о 289 новых случаях COVID-19. Умерли 18
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
все новости
20:46
«Не надо паниковать»: Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России
20:23
Встреча политсоветников Нормандского формата может пройти до конца января — Ермак
19:56
Россияне перебросили «Ураганы» и разбили лагерь в Беларуси за 200 км от Киева — CIT
19:28
Блинкен прокомментировал участие США в Нормандском формате
19:07
Беларусь начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО — правозащитник
18:52
Коммунисты в Госдуме предложили попросить Путина признать «Л-ДНР»
18:11
ООС: На Донбассе второй день сохраняется «тишина»
17:59
«Я не собирался увольняться»: Арестович прокомментировал свой уход с Банковой
17:24
РФ потребовала от США гарантии не голосовать за вступление Украины в НАТО
17:22
ГБР и адвокаты хотят обжаловать меру пресечения Порошенко
17:11
Тысяча за вакцинацию: украинцам разъяснили, как покупать лекарства
16:47
Кулеба призвал РФ продолжить диалог по Донбассу на всех переговорных площадках
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
16:10
Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО
15:47
В Лисичанске вновь разрушили памятник жертвам Холокоста
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция