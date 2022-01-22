На Донбассе со вчерашнего дня сохраняется «тишина»

За минувшие сутки и на 7 часов утра субботы, 22 января, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — отмечается в сообщении.



Группировка «ДНР» заявила об одном обстреле ее позиций в направлении поселка Александровка на окраине Донецка.



В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано.