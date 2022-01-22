Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе со вчерашнего дня сохраняется «тишина»

22 января 2022, 08:42

На Донбассе со вчерашнего дня сохраняется «тишина»

За минувшие сутки и на 7 часов утра субботы, 22 января, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Группировка «ДНР» заявила об одном обстреле ее позиций в направлении поселка Александровка на окраине Донецка.

В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
20:54
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 января: Правила въезда-выезда
15:17
В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса
14:52
В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие
11:42
Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова
11:25
«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида
09:28
В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»
08:25
«ЛНР»: Шестеро умерших от COVID-19 и 42 заболевших
20:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
все новости
10:14
Зеленский ввел санкции против российского дизайнера Артема Лебедева, ряда крымских чиновников и российских судей
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
08:42
На Донбассе со вчерашнего дня сохраняется «тишина»
08:11
В Украине за сутки подтвердили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса
23:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января
22:53
На КПВВ «Новотроицкое» открыли пункт вакцинации от COVID-19
22:24
Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа
21:59
Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА
21:38
Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов
20:59
Глава МВД: Большинство сообщений о «минировании» поступает с неподконтрольных территорий или РФ
20:30
На Донетчине будут судить бывшего первого замглавы «администрации» Новоазовского района при «ДНР»
19:47
Страны Балтии отправляют в Украину ракеты Javelin и Stinger: Заявление министров обороны
19:18
США готовы отвечать пропорционально и на невоенное давление России на Украину — Блинкен
18:56
Вез почти 2 миллиона рублей: На Луганщине пограничники задержали «курьера» с деньгами
18:22
Сжег боеприпасы, ранил сослуживцев: На Донетчине будут судить бывшего военного
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция