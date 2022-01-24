Командующий ООС назвал вероятную дату вторжения России

Командующий Операцией объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о возможном вторжении войск РФ в Украину и назвал вероятную дату. Об этом он заявил в интервью The Times.



По мнению Павлюка, вторжение российских войск в Украину может произойти в конце февраля.



Согласно его прогнозу, это может произойти 20 февраля. Это предполагает один из сценариев очередной волны агрессии РФ.



20 февраля в Пекине завершится Олимпиада, а Россия с Беларусью завершат проведение совместных учений поблизости украинской границы. Российский президент Владимир Путин может выбрать именно эту дату именно из-за Олимпиады, чтобы таким образом не портить отношения с Поднебесной.



Павлюк признал, что дата действительно вызывает определенные опасения.



«Это дата, которая нас беспокоит», — сказал он.



По словам командующего ООС, украинские военнослужащие готовятся к вероятной агрессии, однако в случае войны им помогут и простые украинцы. Он пояснил, что речь идет об отрядах теробороны.



«Это значит, что будет свыше 100 000 добровольцев, которые готовы взяться за оружие. Уже сейчас оружие раздают людям, которые готовы воевать», — подчеркнул Павлюк.



Он сказал, что если война начнется, то Украина одержит победу и вернет ныне оккупированные территории.



«Русскими рассматриваются различные варианты, однако только Донецк и Луганск их не устраивают. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как им захочется», — заявил Павлюк, подчеркнув, что Украина имеет силы и желание для победы.

Президент Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего телефонного разговора мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину, чтобы военный кризис в Европе не затмил Олимпийские Игры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Пекина.

Павлюк сообщил, что украинские военные рассматривают разные варианты агрессивных действий России, в том числе окружение группировки ВСУ на Донбассе.



Власть делает все необходимое, чтобы государство и ВСУ были готовы к любому варианту развития событий, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами.