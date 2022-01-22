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Президент Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину — Bloomberg

22 января 2022, 13:47

Президент Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину — Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего телефонного разговора мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину, чтобы военный кризис в Европе не затмил Олимпийские Игры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Пекина.

Как сообщается, Путин заявил, что будет присутствовать на церемонии открытия 4 февраля зимних Олимпийских игр в Пекине, на которые были выделены миллиарды долларов.

«Последнее, что нужно Си, — это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце этого года», — пишет издание.

Как отмечает Bloomberg, начало вторжения в Украину в самый разгар Олимпийских игр подорвет отношения между Россией и Китаем и «рискует втянуть Китай в дипломатическую драку».

По словам одного дипломата в Пекине, который попросил не называть его имени, возможно, президент Китая попросил Путина в их недавнем телефонном разговоре не вторгаться в Украину во время Игр.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность, которую Пекин придает этому вопросу. Согласно заявлению МИД, все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии «с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр».

Поддержанная Китаем резолюция ООН была принята консенсусом в прошлом месяце, и представитель России призвал все страны соблюдать перемирие.

Окно «олимпийского перемирия» охватывает период с 28 января по 20 марта. В это время уже начнутся весенние оттепели, что, по мнению военных аналитиков в Москве и на Западе, помешает быстрому российскому вторжению.

В статье Bloomberg отмечается, что Россия, скорее всего, подождет как минимум до следующей недели, когда она ожидает получить от США письменные ответы на свои требования по безопасности.

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