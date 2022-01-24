По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике . Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Президент Владимир Зеленский по итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны вечером 24 января заявил, что для деэскалации на Донбассе делается все возможное.



Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется». Евросоюз, в свою очередь, не собирается вывозить семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией.



Вооруженные силы НАТО приводятся в боевую готовность из-за наращивания российских сил у границ Украины. Союзники по Альянсу также направляют дополнительные корабли и авиацию в места развертывания НАТО в Восточной Европе.



Минреинтеграции обратится к Верховной Раде с просьбой отозвать законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях. Все основные положения останутся, в том числе, пункт о признании России страной-агрессором и оккупантом, заверила глава министерства Ирина Верещук.



Совет Госдумы России в феврале рассмотрит обращение фракции Компартии к президенту страны Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Почти половина украинцев воспринимают скопление войск России у границ страны как реальную угрозу вторжения зимой-весной 2022 года. Такие данные получены в результате социологического опроса, который проведен Киевским международным институтом социологии.



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