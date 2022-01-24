НАТО заявила о приведении своих войск в боеготовность

Вооруженные силы НАТО приводятся в боевую готовность из-за наращивания российских сил у границ Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня на сайте Альянса.



В нем, в частности, отмечается, что союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и авиацию в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Это необходимо для усиления «средств сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее».



В коммюнике указано, что в течение последних нескольких дней некоторые члены НАТО заявили о начавшейся или планируемой переброске дополнительных сил. К примеру, Дания решила направить в Балтийское море фрегат и перебросить в Литву 4 истребителя F-16, чтобы таким образом поддержать миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства. Испанией отправляются корабли для помощи ВМС НАТО, а также рассматривается вопрос по отправке истребителей в Болгарию.



Франция готова к передислокации в Румынию войск под командованием НАТО.



США дали понять, что подумывают над увеличением своего военного присутствия в восточной части НАТО, говорится в коммюнике.



Кроме того, в Альянсе ожидают, что Нидерланды в апреле перебросят в Болгарию 2 истребителя F-35 для патрулирования воздушного пространства и направят корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.



Как подчеркивается в коммюнике, у Альянса до 2014 года в восточной части не было войск.

Президент США Джо Байден рассматривает вариант с размещением нескольких тысяч военных, а также авиации и кораблей в Восточной Европе и Балтии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.



Четырехсторонние переговоры по многосторонней координации европейской безопасности были проведены впервые с участием высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Йенса Столтенберга и председательствующей в ОБСЕ Польши.