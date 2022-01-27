Договор о благоустройстве Константиновки на 2 миллиона гривен признали недействительным

Решение тендерного комитета и договора о благоустройстве города Константиновки на сумму более 2 миллионов гривен признаны недействительными, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



В октябре 2020 года коммунальное предприятие Константиновского горсовета и частное предприятие заключили договор на выполнение строительных работ по благоустройству двух городских улиц. Сумма по договору составляла более 2 миллионов гривен.



Однако в Константиновской окружной прокуратуре установили, что этот договор и решение тендерного комитета заключены без решения о признании участника победителем тендера. Кроме того, предложения частного предприятия не отвечали требованиям тендерной документации заказчика.



Выявив эти нарушения, прокуроры обратились с иском в Хозяйственный суд Донецкой области. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования.