Дания выделит Украине 22 миллиона евро на усиление безопасности

Датское правительство предоставит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Копенгагене, сообщает пресс-служба украинского МИД.



«Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины. В этом контексте Дмитрий Кулеба высоко оценил решение датского правительства о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности Украины в рамках Программы мира и стабилизации на 2022-2025 годы», — говорится в сообщении.



Стороны договорились о дальнейшем участии Дании в поддержке процесса реформ в Украине, в частности, в рамках технической помощи на следующем этапе Программы европейского соседства Дании (DANEP) на 2022-2026 годы. Ожидается, что Дания выделит в рамках программы 73 млн евро на осуществление проектов в Украине.



Кроме того, на встрече договорились начать межправительственные переговоры по подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры. Речь идет о судах многоцелевого назначения, в частности, для нужд украинских пограничников и спасательных служб.

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