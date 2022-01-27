Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дания выделит Украине 22 миллиона евро на усиление безопасности

27 января 2022, 21:56

Дания выделит Украине 22 миллиона евро на усиление безопасности

Датское правительство предоставит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Копенгагене, сообщает пресс-служба украинского МИД.  

«Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины. В этом контексте Дмитрий Кулеба высоко оценил решение датского правительства о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности Украины в рамках Программы мира и стабилизации на 2022-2025 годы», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о дальнейшем участии Дании в поддержке процесса реформ в Украине, в частности, в рамках технической помощи на следующем этапе Программы европейского соседства Дании (DANEP) на 2022-2026 годы. Ожидается, что Дания выделит в рамках программы 73 млн евро на осуществление проектов в Украине.

Кроме того, на встрече договорились начать межправительственные переговоры по подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры. Речь идет о судах многоцелевого назначения, в частности, для нужд украинских пограничников и спасательных служб.

Читайте также:

Украина и Британия ратифицировали соглашение о вооружении для ВМС 

Еще по теме

Места
Украина Дания

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:24
Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта
21:44
Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное
18:39
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 28 января: Правила пересечения
16:42
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
11:55
«ДНР»: Еще 362 заболевших и 23 умерших от ковида
11:23
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
08:48
«ЛНР» сообщила о 130 новых случаях COVID-19 и четырех умерших
22:20
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января
16:04
СБУ задокументировала факты использования боевиками российского вооружения
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
08:57
В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года
08:38
«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших
все новости
22:57
США призвали Китай повлиять на Россию, чтобы снизить напряженность вокруг Украины
22:24
Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта
21:56
Дания выделит Украине 22 миллиона евро на усиление безопасности
21:44
Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное
21:23
В ОРДЛО доставили гуманитарный груз от ООН
20:35
Украина и Британия ратифицировали соглашение о вооружении для ВМС
20:15
Украина в ТКГ предложила план разминирования и водоснабжения прифронтовых территорий
19:47
«Нагнетают политики»: Мэр Мариуполя не видит признаков обострения ситуации
18:56
В России укрепился курс рубля после заявления о недопустимости войны с Украиной
18:39
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 28 января: Правила пересечения
18:31
Байден поговорит с Зеленским: В Офисе президента озвучили темы
17:44
ДРГ боевиков пыталась проникнуть к позициям ВСУ на Луганщине
17:40
Школы Мариуполя и Славянска переходят на дистанционное обучение
17:30
Командующий Нацгвардией подал в отставку после расстрела на «Южмаше»
16:48
В МИД России назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция