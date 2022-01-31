Поставщицу лекарств и БАДов в «ДНР» оштрафовали на 300 тысяч гривен

Суд признал женщину, поставлявшую товары на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, виновной в финансировании действий, содеянных с целью изменения границ территорий и государственной границы Украины.



Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области от 26 января.



Как выяснилось, женщина-переселенка и ее сообщник с января 2017 года по август 2021 года занимались поставками товаров народного потребления на неподконтрольную территорию Донецкой области.



В основном это были лекарства, фармацевтические товары, БАДы, которые под видом экспорта в Болгарию и Грузию транзитом через территорию РФ ввозились в «ДНР».



По данным следствия, обвиняемая с сообщником систематически уплачивали таможенные платежи и другие налоги и сборы в бюджет «ДНР».



Подобные действия подпадают под часть 3 статьи 110-2 УПК и наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет с конфискацией имущества.



В ходе судебного заседания женщина признала свою вину полностью и чистосердечно раскаялась.



Судом были учтены смягчающие обстоятельства: обвиняемая является внутренне перемещенным лицом, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и имеет ряд заболеваний, в результате чего женщина была оштрафована на 306 000 гривен. Кроме того, ей в течение года запретили заниматься предпринимательской деятельностью.