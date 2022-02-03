Понизить градус: Эрдоган объяснил, почему Турция предлагает саммит Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свою позицию, почему предложил провести саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал в заявлении по итогам встречи с президентом Зеленским в Киеве.



Эрдоган отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.



«Как я говорил раньше, Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух соседних через море дружественных стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Поскольку Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар"», — заявил он.



Президент Турции добавил, что считает очень значимой роль Миссии ОБСЕ в Украине, которая действует в точке контроля конфликта на Донбассе, и с самого начала ее возглавляют турецкие послы.



«Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основах территориальной целостности Украины и международного права», — подчеркнул Эрдоган.