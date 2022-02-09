Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное

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Эскалации ситуации вокруг границ Украины

● Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше на случай, если американцам в Украине понадобится эвакуация при новом вторжении России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По ее данным, военные, которых США ранее направили в Польшу, в ближайшие дни начнут устанавливать на границе с Украиной «пункты пропуска и палаточные городки», готовясь к прибытию американских граждан с территории Украины.



● ЕС не считает вероятным сценарий, по которому вследствие агрессии РФ против Украины Европа столкнется с потоком украинских беженцев, и с пониманием относится к просьбам Киева избегать такой нервной риторики. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.



● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал сосредоточиться на дипломатических усилиях в вопросе деэскалации ситуации на границах Украины, а не к календарным дням. Так он прокомментировал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что ближайшие дни станут решающими для Украины.



● США доставили в Украину очередную партию военной помощи — 80 тонн боеприпасов для украинской армии. Это девятый самолет с американской помощью для укрепления обороноспособности Украины за последние месяцы.



Что еще стоит знать



● Украина не будет соглашаться на прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР», как того требует Россия, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По итогам последней встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Париже 26 января представитель РФ Дмитрий Козак упрекнул Киев в отказе реагировать на предложения «ДНР» и «ЛНР» в гуманитарной и политической подгруппах ТКГ.



● Термин «дорожная карта» по выполнению Минских соглашений дискредитирован в Трехсторонней контактной группе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что «работа идет, она будет длиться ровно столько, сколько будет нужно для того, чтобы мы сделали так, как это будет выгодно Украине».



● Кулеба заявил, что в Трехсторонней контактной группе нет подвижек, украинская делегация попытается разблокировать ее работу на встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине 10 февраля.



● Украинские правоохранители уведомили бывшего президента Виктора Януковича о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны, которые его охраняли, к совершению дезертирства.



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