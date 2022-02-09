«У него есть свои ощущения»: Кулеба отреагировал на слова Макрона о «решающих днях для Украины»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал сосредоточиться на дипломатических усилиях в вопросе деэскалации ситуации на границах Украины, а не к календарным дням. Так он прокомментировал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что ближайшие дни станут решающими для Украины, которое он сделал на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Москве.



«Что касается фразы президента Макрона про критичность ближайших дней. Он как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущения ситуации после разговора с президентом Путиным и президентом Зеленским. Но сейчас не нужно критично привязываться к календарным вещам, часам, дням, месяцам. Нужно планово работать. Нам обещали войну до конца декабря, потом к середине января, потом до конца января, потом к началу февраля. Мы все еще находимся в дипломатическом процессе», — сказал Кулеба.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Москву заявил, что его целью переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было предотвратить эскалацию конфликта в Украине. По словам Макрона, эту цель удалось выполнить.



Самым реалистичным сценарием провокации РФ может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины, заявил министр обороны Алексей Резников. Он убежден, что российский сценарий 2014 года сегодня невозможен.