Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве госохраны к дезертирству

Украинские правоохранители уведомили бывшего президента Виктора Януковича о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны, которые его охраняли, к совершению дезертирства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Там указали, что 23 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота России в Гагаринском районе города Севастополя, «подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной безопасности, к совершению дезертирства».



В результате таких действий Януковича, бывший замначальника УГО — начальник Службы безопасности президента уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в РФ, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В начале февраля Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте начальника охраны экс-президента Виктора Януковича Константина Кобзаря.