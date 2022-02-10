Таблетки от коронавируса не будут продавать в аптеках: как их получить

Препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир», который недавно поступил в Украину в количестве 60 тыс. курсов, пока не планируется реализовывать в аптеках. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в ходе брифинга 10 февраля.



Он отметил, что таблетки, которые продаются под этим названием являются нелегальными и могут быть подделкой, поэтому Минздрав не несет ответственности за этот препарат.



«Мы получили информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого препарат уже продают. Хочу заявить, что Минздрав не имеет никакого отношения к этому лекарству. Имеющиеся в продаже препараты не зарегистрированы в Украине, а значит продавать их в свободном доступе запрещено», — сказал Комарида.



Получить «Молнупиравир» украинцы могут только бесплатно и только по назначению врача. Замминистра уточнил, что семейные врачи будут назначать препарат в первую очередь пациентам из групп риска.



В ближайшее время «Молнупиравир» доставят в регионы. Отследить наличие лекарства можно с помощью сервиса «Лекарство».



Также для лечения COVID-19 Украина получила 43,7 тыс. флаконов «Ремдесивира».