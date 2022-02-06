В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла партия из 60 тыс. курсов препарата от коронавируса «Молнупиравир» американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска», — сообщил министр.



В ближайшее время лекарство от коронавируса будет распределено по регионам.



Ляшко сообщил, что к апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.