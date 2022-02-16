Эрдоган предложил Зеленскому и Путину трехстороннюю встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своим коллегам из Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину трехстороннюю встречу в Стамбуле, сообщает CNN Turk.

Турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов в Анкаре или Стамбуле, если будет положительный ответ от Путина.



«Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним», — сказал Эрдоган.



По его мнению, настоящая война в регионе — «плохой знак».

Ранее Эрдоган заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.



Через некоторое время он заявил, что получил положительный ответ от украинского лидера Владимира Зеленского на предложение организовать двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ.



В Кремле не отвергают возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина по инициативе Анкары.