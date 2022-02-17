Красный Крест закрыл свои пункты на КПВВ «Станица Луганская»

Пункты помощи Международного комитета Красного Креста (МККК) на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» в Луганской области сегодня, 17 февраля, прекратили работу. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Как отмечается, пункты обогрева и охлаждения на КПВВ «Станица Луганская», работу которых обеспечивают волонтеры Красного Креста при поддержке МККК, временно закрыты из-за активных боевых действий.



«Напоминаем всем сторонам воздерживаться от нападений на гражданское население и инфраструктуру, обеспечивающую предоставление базовых услуг», — говорится в сообщении.

Сегодня на Донбассе наблюдается обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии. Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.



Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.



В Марьинке на Донетчине была ранена местная жительница. В результате обстрелов со стороны боевиков остались без электроснабжения жители Красногоровки, поселков Тарамчук, Степное и Сладкое.



Группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории обстрелами повреждены три жилых дома, еще в пяти домах выбиты стекла. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка.