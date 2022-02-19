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Глава Донецкой ОГА: Боевики пытались остановить водоснабжение подконтрольной Украине территории области

19 февраля 2022, 22:53

Глава Донецкой ОГА: Боевики пытались остановить водоснабжение подконтрольной Украине территории области

В ходе обстрелов 19 февраля боевики повредили два трансформатора на станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ), которые обеспечивали подачу воды на подконтрольную правительству Украины территорию Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске.

«19 февраля была повреждена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, как результат — повреждение двух трансформаторов, проще сказать — выведение их из строя путем попадания боеприпаса. Предварительно установлено — противотанкового гранатомета. Электропитание первого подъема ЮДВ остановлено. Риск остановки водоснабжения прямой был для 850 тысяч населения области», — сказал Кириленко.

Глава ОГА подчеркнул, что циничность действий боевиков в том, что попадание в эти трансформаторы непосредственно останавливает поставку воды на подконтрольную украинскому правительству территорию.

«Попадание боеприпасов в трансформаторы осуществлялось таким образом, чтобы остановить водоснабжение на подконтрольную украинской власти территорию, и они четко понимали, что эти трансформаторы находятся в поселке Васильевка, который расположен фактически в "серой зоне", так называемой, и под постоянными обстрелами», — заявил Кириленко.

По его словам, был риск остановки водоснабжения полностью в города Волноваха, Мариуполь, а также центральную часть Донецкой области (Покровск, Селидово, Мирноград).

«Примененными экстренными мерами достигнут результат по центральной части области - переподключено водоснабжение к резервным источникам, Карловской фильтровальной стнации по центральной части. К Мариуполю вода по технологическому процессу идет самотеком даже после остановки электропитания и подъема водных масс. То есть наибольший риск был по прекращению водоснабжения к наибольшему городу Донецкой области — Мариуполю, где более 600 тысяч жителей», — рассказал Кириленко.

Он отметил, что после того, как вода перестанет идти самотеком к Мариуполю, город переподключат к Старокрымскому водохранилищу. Сейчас есть проблемы с водоснабжением Волновахи, где находится около 30 тысяч жителей, туда подвозят воду.

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