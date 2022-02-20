Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов

20 февраля 2022, 10:01

В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов

Группировка «ЛНР» заявила, что в ближайшее время на подконтрольной ей территории может отсутствовать мобильная связь и интернет, так как сотрудники «государственного» и единственного коммуникационного предприятия попали под мобилизацию.

«Во исполнение указа главы ЛНР об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" прибыли в военные комиссариаты ЛНР. В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории Республики», — говорится в сообщении предприятия «Луганские коммуникации».

Отметим, что связь оператора «ЛНР» «Лугаком» работает с сильными сбоями уже четвертые сутки, с начала резкого обострения ситуации на Донбассе. Это происходит на фоне эвакуации людей в Россию. В частности, в оккупированной Кадиевке в медучилище детей прямо из общежития загрузили в автобусы и повезли в РФ. Сообщить родителям об эвакуации учащиеся не могли, потому что «Лугаком» не работает.

В ночь с 17 на 18 февраля на Донбассе произошел сбой мобильной связи, в частности, мобильного оператора Vodafone. Причиной этого был акт вандализма/

Еще по теме

Прочее
Интернет мобильная связь ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:01
В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов
07:50
КПВВ «Счастье» закрыли из-за регулярных обстрелов
23:10
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
20:58
В Донецке и Макеевке «громко»: Жители слышат звуки боя
19:35
Facebook заблокировал страницу «администрации» Горловки за сообщения об эвакуации
19:14
Алчевск: Люди скупают продукты, связь «лежит», детей вывозят в Россию
16:35
В Донецке сообщили о минировании нескольки гостиниц и жилых комплексов. Информация не подтвердилась
14:35
Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее
13:15
Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»
12:52
Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели
12:00
«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот
11:23
«ДНР»: Почти 1500 заболевших ковидом за сутки, 12 человек умерли
10:51
Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс
10:00
«ЛНР»: За сутки 268 заболевших COVID-19 и 8 умерших
09:42
Глава «Нафтогаза» опроверг причастность Украины к подрыву газопровода в Луганске
все новости
10:01
В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов
09:19
За сутки в Украине зафиксировано 17,5 тысячи случаев ковида
08:30
За сутки на Донбассе штаб ООС зафиксировал 136 нарушений режима «тишины»
07:50
КПВВ «Счастье» закрыли из-за регулярных обстрелов
23:22
ООС: Число нарушений режима тишины боевиками возросло до 122 с начала суток
23:10
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
22:53
Глава Донецкой ОГА: Боевики пытались остановить водоснабжение подконтрольной Украине территории области
22:26
Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля
21:35
Госдума РФ рассмотрит вопросы по ситуации на Донбассе 22 февраля
21:16
Украина может обеспечить эвакуацию жителей ОРДЛО, если РФ предоставит гарантии безопасности — Верещук
20:58
В Донецке и Макеевке «громко»: Жители слышат звуки боя
20:30
Глава Луганской ОГА: Эвакуацию жителей пока не планируем, но к этому готовы
20:14
Ситуация усложняется: Боевики 98 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
19:35
Facebook заблокировал страницу «администрации» Горловки за сообщения об эвакуации
19:14
Алчевск: Люди скупают продукты, связь «лежит», детей вывозят в Россию
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция