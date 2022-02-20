В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов

Группировка «ЛНР» заявила, что в ближайшее время на подконтрольной ей территории может отсутствовать мобильная связь и интернет, так как сотрудники «государственного» и единственного коммуникационного предприятия попали под мобилизацию.



«Во исполнение указа главы ЛНР об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" прибыли в военные комиссариаты ЛНР. В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории Республики», — говорится в сообщении предприятия «Луганские коммуникации».



Отметим, что связь оператора «ЛНР» «Лугаком» работает с сильными сбоями уже четвертые сутки, с начала резкого обострения ситуации на Донбассе. Это происходит на фоне эвакуации людей в Россию. В частности, в оккупированной Кадиевке в медучилище детей прямо из общежития загрузили в автобусы и повезли в РФ. Сообщить родителям об эвакуации учащиеся не могли, потому что «Лугаком» не работает.

В ночь с 17 на 18 февраля на Донбассе произошел сбой мобильной связи, в частности, мобильного оператора Vodafone. Причиной этого был акт вандализма/