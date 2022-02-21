ООС: Боевики 54 раза нарушили режим тишины, ранены четверо украинских военных

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 54 раза нарушили режим прекращения огня, ранены четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что 45 нарушений произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Под огонь боевиков попали населенные пункты: Талаковка, Пищевик, Водяное, Красногоровка, Мемрик, Станица Луганская, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменка, Новолуганское, Новоселовка вторая, Новомихайловка, Лопаскино, Гнутово, Врубовка, Павлополь, Зайцево, Николаевка, Пески, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Лобачево, Старогнатовка, Марьинка, Гранитное, Опытное, Широкино, Причепиловка, Нью-Йорк, Новотошковское.



Боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



«В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести», — добавили в штабе ООС.