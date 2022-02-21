Штаб ООС: 80 обстрелов за минувшие сутки, восемь с полуночи понедельника

За минувшие сутки, 20 февраля, незаконные вооруженные формирования 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли Красногоровку, Авдеевку, Гранитное, Старогнатовку, Луганское, Опытное, Пески, Новогнатовку, Счастье, Артема, Новотошковское, Тарамчук, Старомихайловку, Светлодарск, Золотое, Южное, Новотроицкое, Причепиловку, Болотенное, Павлополь, Крымское, Лопаскино, Новогригоровку, Трудовское, Марьинку, калиново, Николаевку, Новозвановку, Богдановку, Шумы, Станицу Луганскую, Нью Йорк, Новолуганское, Старый Айдар, Лобачево, Новую Михайловку, Мемрик, Железное.



Вследствие обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 54 обстрелах за минувшие сутки.



Группировка «ЛНР» заявила о 63 обстрелах.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 21 февраля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Были обстреляны Талаковка, Пищевик, Водяное, Красногоровка, Мемрик, Станица Луганская.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.