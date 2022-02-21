Россия признает «ЛНР» и «ДНР» в «фактически установленных границах», заявил российский сенатор

Россия признает самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» в границах, которые сейчас фактически установлены. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает ТАСС.



«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — заявил сенатор.



Он также сказал, что подписанные с «властями» «ЛНР» и «ДНР» договоры будут ратифицированы палатой во вторник.



«Дальше этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур», — добавил Климов.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». Президент РФ Владимир Путин в тот же день подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к изменению границ Украины на заседании Совета безопасности РФ.