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Замгенсека ООН призвала к прекращению боевых действий на Донбассе

22 февраля 2022, 09:19

Замгенсека ООН призвала к прекращению боевых действий на Донбассе

Переговоры являются единственным способом решить проблему Донбасса. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном российско-украинскому конфликту и созванном в ночь на вторник, 22 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Переговоры — единственный путь разрешения конфликта в Украине», — подчеркнула она.

По утверждению Дикарло, «риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой». Проведение заседания самого влиятельного органа ООН в столь позднее время отражает всю серьезность действий России, отметила она.

Замгенсека ООН призвала все стороны «избежать действий и заявлений», способных усложнить проблему.

«Призываем к немедленному прекращению боевых действий», — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Перед этим состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.

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