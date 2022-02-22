«ДНР» объявила призыв на военную службу жителей 18-27 лет, которые не находятся в запасе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил призыв на военную службу жителей 18-27 лет (1995-2004 годов рождения), не пребывающих в запасе. Соответствующий «указ» опубликован сегодня.



«Постановляю осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу», — говорится в тексте бумаги.



Отмечается, что призывники будут направлены в «резерв Командования Народной милиции ДНР» для прохождения службы.



Также сегодня подписан и опубликован еще один «указ» Пушилина о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет.