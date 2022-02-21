Прямо с улицы. Как «ЛНР» мобилизует луганчан

В Луганске члены незаконных вооруженных формирований, называющие себя «военной комендатурой ЛНР», увозят местных жителей-мужчин в военкоматы непосредственно с улиц.



Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Принудительная мобилизация в Луганске

Луганск сейчас. Мужчин задерживают на улице и отправляют воевать против Украины pic.twitter.com/vX27bk2DRU — Oleksiy Matsuka (@alexmazuka) February 20, 2022

В Кадиевке (бывший Стаханов) члены «ЛНР» обходят частные дома в поиске молодых людей.



Как сообщил «Новостям Донбасса» очевидец, так называемая «пограничная служба ЛНР» не выпустила студента в Россию через пункт «Изварино». «Пограничники» отказали парню несмотря на то, что тот ехал на учебу в РФ.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию. Местные жители сообщают, что мобилизация проходит принудительно. Такие случаи, в частности, зафиксированы на Алчевском металлургическом комбинате. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают сообщать о так называемых повестках от группировок «ЛНР» и «ДНР». Так называемая мобилизация уже коснулась сотрудников шахты имени Скочинского. Также в военкомат увезли сотрудников теплосети в Донецке. В военкомате им выдали военную форму.