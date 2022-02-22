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Евросоюз призвал Россию отказаться от решения признать «Л-ДНР»

22 февраля 2022, 16:50

Евросоюз призвал Россию отказаться от решения признать «Л-ДНР»

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель от имени всего Евросоюза выступил с заявлением, в котором призвал Москву отказаться от последних решений.

Текст заявления распространен сегодня в Брюсселе, сообщает «Интерфакс-Украина».

«ЕС решительно осуждает решение президента Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и последующее решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума», — говорится в заявлении.

По словам Борреля, Россия, как сторона-подписант Минских соглашений, несет «четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами».

«Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины „независимыми государствами“ Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно повторяла, в том числе совсем недавно. Это также нарушает резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений», — констатировал глава европейской дипломатии.

В связи с этим Боррель от имени всего Евросоюза призвал Россию как сторону конфликта отказаться от признания, выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

«Мы призываем другие государства не следовать за незаконным решением России признать эту провозглашенную независимость», — подчеркивается в заявлении.

По утверждению высокого представителя, Евросоюз отреагирует на эти последние нарушения в срочном порядке дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины, по согласованию с партнерами.

«Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными „республиками“ в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной», — подытоживается в заявлении.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

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