МИД предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.



«Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято», — сообщил Кулеба на брифинге в украинском посольстве в Вашингтоне.



Глава МИД рассказал, что «мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины».



«Что касается того, когда это произойдет, то президент примет соответствующее решение, дальше мы, собственно, выйдем с официальной позицией, это будет означать разрыв дипотношений», — пояснил Кулеба.



Он напомнил, что у Украины нет посла в России с 2014 года, а сейчас временный поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило направляется в Украину.



«Это тоже наш четкий политический сигнал. Это не просто так мы его вызвали в командировку. В дипломатии это является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами опустились, знаете, как говорят, они и так были на дне, а сейчас опустились ниже дна. Поэтому ждет окончательного решения касательно дипломатических отношений», — резюмировал он.