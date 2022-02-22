Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

МИД предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Россией

22 февраля 2022, 17:22

МИД предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято», — сообщил Кулеба на брифинге в украинском посольстве в Вашингтоне.

Глава МИД рассказал, что «мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины».

«Что касается того, когда это произойдет, то президент примет соответствующее решение, дальше мы, собственно, выйдем с официальной позицией, это будет означать разрыв дипотношений», — пояснил Кулеба.

Он напомнил, что у Украины нет посла в России с 2014 года, а сейчас временный поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило направляется в Украину.

«Это тоже наш четкий политический сигнал. Это не просто так мы его вызвали в командировку. В дипломатии это является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами опустились, знаете, как говорят, они и так были на дне, а сейчас опустились ниже дна. Поэтому ждет окончательного решения касательно дипломатических отношений», — резюмировал он.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:20
В «ЛНР» и «ДНР» заявили, что считают своей территорией весь Донбасс
11:44
«ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры о дружбе с РФ
11:23
«ДНР» за сутки выявила почти 1 700 заболевших коронавирусом
10:34
«ДНР» объявила призыв на военную службу жителей 18-27 лет, которые не находятся в запасе
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
08:27
«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки
00:34
Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз
23:26
Путин поручил направить в Донецк и Луганск российскую армию для «поддержания мира»
21:38
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»
19:44
Взрыв в Луганске: «ЛНР» заявила о покушении на руководителя в «представительстве СЦКК»
17:51
«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке
17:28
Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»
15:36
Пушилин и Пасечник просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР»
14:22
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию из-за проблем с водоснабжением Докучаевска и Еленовки
12:05
Причина вчерашнего взрыва в Донецке: «ДНР» уничтожила дом со взрывчаткой
все новости
17:48
В Совфед поступило обращение Путина об использовании российской армии на Донбассе
17:22
МИД предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Россией
16:50
Евросоюз призвал Россию отказаться от решения признать «Л-ДНР»
16:18
Британия вводит санкции против российских банков и олигархов
15:51
Поставка воды в ОРЛО прекращена из-за повреждения водозабора обстрелами
15:39
На Луганской ТЭС не могут потушить пожар из-за не прекращающихся обстрелов
15:14
Рада осудила признание «Л-ДНР» и призвала отключить РФ от SWIFT
15:04
Песков не смог внятно ответить, в каких границах РФ признала «Л-ДНР»
14:02
Совет Федерации РФ ратифицировал договоры с «ДНР» и «ЛНР», который предполагает военную помощь
13:34
На Луганщине за сутки выявили 518 случаев коронавируса
13:34
Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2»
13:20
В «ЛНР» и «ДНР» заявили, что считают своей территорией весь Донбасс
13:15
В Счастье после обстрела восстановили электроснабжение
12:47
Эрдоган назвал «неприемлемым» признание Путиным «Л-ДНР»
12:37
Зеленский назвал условие для введения военного положения
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция