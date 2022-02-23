Полиция Украины увеличит свою численность на Донбассе

Национальная полиция Украины усилит свое присутствие в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в Киеве.



«Что касается ситуации на востоке нашего государства. Полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами», — сказал он.



Фацевич уточнил, что дополнительные силы будут направлены в зону ООС до конца недели.



«Для обеспечения, в том числе, правопорядка. Основные силы — Нацгвардия, Вооруженные силы, спецподразделения Нацполиции, которые входят в силы и средства ООС — будут выполнять задачи, связанные с агрессией. А чтобы обеспечивать тыл и общественный порядок мы приняли решение по усилению [полицейского присутствия]», — пояснил замглавы Нацполиции.