Горит штаб ООС в Донецкой области

В помещении главного штаба Операции Объединенных Сил в Часовом Яру Донецкой области начался пожар. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По его данным, пожар начался в результате ракетного удара. Остальные детали пока неизвестны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Обращение было показано в эфире телеканала «Россия 24» после 4:30 по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории Украины.