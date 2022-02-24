ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе. Обращение было показано в эфире телеканала «Россия 24» после 4:30 по Киеву.



«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин



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