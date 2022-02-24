Вторжение РФ в Украину: В Минздраве сообщили число погибших и раненых

В результате российского вторжения в Украину по состоянию на вечер 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



По его словам, даже несмотря на российское вторжение, система здравоохранения будет перепрофилироваться и пытаться спасти жизнь каждого украинца.



«Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения», — сказал Ляшко.



Министр заверил, что украинские медицинские работники находятся на дежурстве.



«Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник», — сказал Ляшко.



По его словам, для получения необходимых лекарств и оборудования Минздрав также сотрудничает с фармацевтическими заводами и дистрибьюторами лекарств.