Выполнять российские ультиматумы мы не будем - Кулеба

Украинская делегация определится со своей позицией, и в случае необходимости, будет готовиться к новой встрече с делегацией РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.



«Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции, президент полностью проинформирован до самых мелких деталей, о разговоре, который произошел вчера. Мы определимся со своей позицией, и тогда уже будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече. Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию и мы готовы к дипломатическому решению этого конфликта», — сказал он.



По утверждению министра, ни при каких обстоятельствах делегация Украины не поедет на переговоры, если Москва на них намерена лишь объявлять свои ультиматумы.



«Переговоры — это переговоры, и мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы, прихоти мы не будем», — резюмировал Кулеба.

Украина и Россия в ходе переговоров наметили «определенные решения», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Переговоры состоялись вчера в Гомельской области Беларуси.