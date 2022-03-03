На Харьковщине за сутки от российских обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Харьковской области погибли 34 мирных жителя и 285 — из них 10 детей — получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

«Статистика потерь среди мирного населения ужасает: погибли 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали поражать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковлевка и Хорошево Харьковского района.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что в 22:57 оккупанты атаковали обычное украинское село, где отсутствует военная инфраструктура. Удар нанесен по селу Яковловка Харьковского района. Произошло возгорание 2 автомобилей и хозяйственной постройки, повреждены частные домовладения. Ранены 7 человек, погибли 2.



Кроме того, массированный авиаудар пришелся на Салтовский жилмассив. В жилых многоэтажках повреждены конструкции и разрушены окна. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется, отмечается в сообщении.

Вчера, 3 марта, российские войска совершили очередной ракетный обстрел центра Харькова. Ракеты попали в здания городского совета, Дворца труда, многоэтажные жилые дома.