Попытки оккупантов продвинуться к Николаеву отбиты - Арестович

Российские оккупанты продолжили наступление в Николаевской области, но украинские военные и территориальная оборона смогли остановить его. При этом противник смог занять город Вознесенск, там идут бои. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.



«Ситуация в Украине остается контролируемой. Противник вчера после пополнения запасов начал двигаться на отдельных направлениях... Противнику удалось продвинуться возле города Вознесенск. Это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Все попытки противники продвинутся к Николаеву были отбиты», — заявил Арестович.

По его словам, Мариуполь частично находится в осаде. Гуманитарная ситуация там напряженная. На переговорах обсуждается возможность создания гуманитарных коридоров.



«Харьков и Ахтырка, несмотря на разрушения, держат героическую оборону. Это забирает силы противника и не позволяет ему продвигаться на Киевщину и в других направлениях. Вот что дает налаженное сопротивление на местах. Держаться надо всем, потому что это позволяет выиграть необходимое время, чтобы пришла помощь от партнеров и начали действовать санкции», — подчеркнул Арестович.

В Николаев зашла колонна российской техники и начался обстрел города. Есть потери среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.