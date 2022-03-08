Блокадный Мариуполь показали изнутри

Мариуполь подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Фото: полк «Азов»

Полк «Азов» опубликовал фотографии из осажденного российскими силами Мариуполя Донецкой области. Сейчас это одна из немногих возможностей увидеть город изнутри.



«Российские оккупанты продолжают гатить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы. Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора», — описывают ситуацию в городе в «Азове».



Там напомнили, что город до сих пор без освещения, воды и газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах. «Как бы ни было страшно — опасность их объединяет, соседи помогают соседям», — подчеркнули бойцы.

Блокадный Мариуполь. Наши дни pic.twitter.com/O9M2YHM26j — Новости Донбасса (@novostidnua) March 7, 2022

Там также отметили, что Мариуполь «окончательно остался без связи». Единственная возможность узнать о ситуации в стране — военные. «Местных, конечно, интересует составляющая безопасности и продолжает ли украинская армия защищать город. А еще — вступление в терроборону для защиты города от московитов», — подчеркиваетя в публикации полка.



В «Азове» добавили, что «защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться».



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