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В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации

08 марта 2022, 13:24

В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации

Группировка «ДНР» в скором времени завершит мобилизацию в ряды своего армейского корпуса. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Мобилизационная кампания подходит к завершению, заканчиваться она будет формированием резерва», — сказал он, отметив, что «указ» об окончании мобилизации, судя по ее темпам, будет подписан «в скором времени».

Пушилин отказался назвать числов мобилизованных. Также он утверждает, что этих людей не отправляют на передовую.

«Что касается задач, то у нас нет никаких причин бросать их на передовую, на первой линии находятся только боевые подразделения. Вполне хватает работы по обеспечению безопасности освобожденных населенных пунктов и других направлений», — подчеркнул Пушилин.

По данным «Новостей Донбасса», многих мобилизованных из ОРДЛО через территорию Крыма направляют «обеспечивать порядок» в захваченных Россией населенных пунктах в Херсонской и Николаевской областях.

19 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации на Донбассе. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.

Правозащитники сообщили перечень действий, которые стоит предпринимать жителям ОРДЛО в случае принудительного призыва.

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