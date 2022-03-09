За сутки в Ахтырке в ходе обстрелов погиб один человек, 14 получили ранения

Фото: Facebook / Павел Кузьменко

В результате обстрелов города Ахтырка Сумской области один человек погиб, 14 ранены. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.



«В результате обстрелов гражданской, а не военной, как отмечает российская пропаганда, инфраструктуры 1 человек погиб, 14 ранены. Впрочем, цифры не окончательны, пока сосчитать жертв трудно», - написал Живицкий.



По словам городского головы Павла Кузьменко, в результате обстрелов полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения.