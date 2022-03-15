Эвакуация из Мариуполя: Выехало почти две тысячи машин, еще столько же стоят на выезде из города

По состоянию на 14:00 вторника из Мариуполя в направлении Запорожья в эвакуацию выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.



Отмечается, что люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье.



В горсовете рекомендуют для личной безопасности необходимо людям прибыть в Васильевку не позже 18:00.



«Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке», - говорится в сообщении.



Адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

14 марта, впервые заработал гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Из города выехали первые 160 автомобилей.