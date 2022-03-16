Модель нейтралитета Украины может быть только украинской - Подоляк

Модель нейтралитета Украины может быть только украинской с четкими обязательствами гарантов активно воевать на стороне Киева в случае нового российского вторжения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов», - сказал Подоляк.



По его словам, это означает, что Украина должна получить абсолютные гарантии безопасности, при которых гаранты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, а будут принимать активное участие в конфликте на ее стороне.



«И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», - подчеркнул Подоляк.



Он также добавил, что Украина никогда не была милитаристским государством и не нападала на соседей, в отличие от России.