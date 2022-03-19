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Гуманитарные коридоры откроются 19 марта в Украине

19 марта 2022, 09:59

Гуманитарные коридоры откроются 19 марта в Украине

Гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки продуктов и медикаментов должны открыться 19 марта в Украине. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмена Украины. 

Маршруты гуманитарных коридоров:

- Из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье (Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.
«Просим обеспечить надлежащую координацию действий российских военных подразделений по пропуску колонн автобусов для эвакуации в обе стороны по маршруту и предотвращению их обстрела», - сказано в сообщении.

- Из села Бервица Киевской области в город Бровары Киевской области (Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Люди из с.Бервица самостоятельно двигаются к мосту с. Мокрец, где переходят реку Трубеж. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

- Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка Киевской области (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка). Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

- Из поселка Богдановка Киевской области в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

- Из города Бородянка Киевской области в город Белая Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Белая Церковь. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

- Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Лисичанск Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

- Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Северодонецк Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

- Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Попасная Луганской области (Бахмут – Попасная). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

- Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Херсон (Апостолово – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из поселка Апостолово.

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Гуманитарный коридор

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