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Арестович: Донетчина оккупирована на 60%, Луганщина — на 75%

29 марта 2022, 22:53

Арестович: Донетчина оккупирована на 60%, Луганщина — на 75%

Минобороны России изменило планы по вторжению в Украину, отныне задача оккупантов номер один — выход к административным границам Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В Луганской области [войска РФ продвинулись] во многом уже. Там понятно, там такой угол, сопротивляться не было никакой возможности. В значительность степени [большая часть территории Луганщины] уже под ними, где-то четверть мы держим. А Донецкая [область оккупирована] на 56 — 60%. Там они сейчас как раз и развернутся», — прокомментировал он.

По оценкам Арестовича, в ближайшее время на донбасском направлении будут идти самые жесточайшие бои. «Их результат в значительной степени и определит и ход переговорного процесса, и в дальнейшем», — прогнозирует Арестович.

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